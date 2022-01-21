Президент Швейцарии после встречи с Лавровым отметил важность диалога для евробезопасности

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность инклюзивного диалога для установления безопасности в Европе. Соответствующее сообщение он разместил в пятницу на своей странице в Twitter.

"После Берлина - Женева: провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Европейская безопасность должна быть обеспечена через инклюзивный диалог. Швейцария привержена этому, в том числе в рамках ОБСЕ", - написал президент.