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Президент Швейцарии после встречи с Лавровым отметил важность диалога для евробезопасности

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность инклюзивного диалога для установления безопасности в Европе. Соответствующее сообщение он разместил в пятницу на своей странице в Twitter.

"После Берлина - Женева: провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Европейская безопасность должна быть обеспечена через инклюзивный диалог. Швейцария привержена этому, в том числе в рамках ОБСЕ", - написал президент.

Источник: ЕС пока не согласовал санкции против России на случай агрессии против Украины
По данным собеседника агентства, Евросоюз пока не рассматривает инициативы России в сфере безопасности по существу
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