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ЕС изучит планы Госдумы обсудить предложение о признании республик Донбасса

источник во внешнеполитической службе ЕС отметил, что "парламенты иногда принимают жесткие решения, которые очень мало влияют на политику государства, но мы, конечно, осудим это решение"

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Евросоюз "тщательно изучит" озвученные спикером Госдумы Вячеславом Володиным планы обсудить внесенный депутатами от КПРФ проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Если российский парламент примет такое решение [поддержать проект обращения], Евросоюз его тщательно изучит, рассмотрит, какие будут его юридические последствия. Парламенты иногда принимают жесткие решения, которые очень мало влияют на политику государства, но мы, конечно, осудим это решение", - сказал дипломат.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР был внесен КПРФ 19 января. В нем предлагается рассмотреть вопрос об их признании "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". Володин ранее в пятницу сообщил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций по этому проекту, а затем его планирует обсудить Совет Думы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на чувствительной теме. По его словам, важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности в ситуации с Украиной.

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