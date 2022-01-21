ЕС изучит планы Госдумы обсудить предложение о признании республик Донбасса

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Евросоюз "тщательно изучит" озвученные спикером Госдумы Вячеславом Володиным планы обсудить внесенный депутатами от КПРФ проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Брюсселе источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Если российский парламент примет такое решение [поддержать проект обращения], Евросоюз его тщательно изучит, рассмотрит, какие будут его юридические последствия. Парламенты иногда принимают жесткие решения, которые очень мало влияют на политику государства, но мы, конечно, осудим это решение", - сказал дипломат.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР был внесен КПРФ 19 января. В нем предлагается рассмотреть вопрос об их признании "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". Володин ранее в пятницу сообщил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций по этому проекту, а затем его планирует обсудить Совет Думы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на чувствительной теме. По его словам, важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности в ситуации с Украиной.