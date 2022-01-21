Британские власти пообещали "наказать правительство РФ" в случае вторжения на Украину

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании примет жесткие санкционные меры в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на территорию Украины. Об этом заявил в пятницу представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

"Я полагаю, что премьер-министр дал ясно понять, что любые дестабилизирующие действия России на Украине станут стратегической ошибкой и приведут к значительным последствиям. Я имею в виду, что мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, включая США, в подготовке пакета сокрушительных мер, чтобы быть уверенными в том, что российское правительство будет наказано в том случае, если оно перейдет черту", - отметил представитель главы британского правительства, слова которого приводит агентство PA.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.