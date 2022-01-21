Глава МИД ФРГ напомнила Киеву об обязательствах в рамках минских соглашений

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Реализация минских договоренностей должна приблизить выход из украинского кризиса; в том числе и Киев должен делать свой вклад, в частности не принимать законов, которые противоречат "Минску". Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью, которое опубликовано в пятницу в газете Suddeutsche Zeitung.

"Да, Киев тоже должен при реализации "Минска" выполнить свое домашнее задание", - сказала министр.

"Киев, прежде всего, востребован в том, что касается политических критериев, как например закона об особом статусе. К этому также относится не принимать законы, которые противоречат минским соглашениям. Это мог бы быть вклад в то, чтобы мы достигли прогресса", - отметила она, не приведя дополнительной конкретики.

Бербок также сказала, что намерена "провести подготовку для того, чтобы говорить о каждом отдельном предложении", которое есть в тексте "Минска". "Это остается сложным. Мы будем бороться за каждый миллиметр, который нас приблизит к безопасной ситуации. Это лучше, чем оставаться вообще без движения", - заявила глава МИД ФРГ.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.