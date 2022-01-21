В Пентагоне видят рост военного присутствия России на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты видят продолжающиеся наращивание российского военного присутствия на российско-украинской границе. С таким утверждением выступил в пятницу пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы видим значительное сосредоточение [российских] военных [на границе РФ и Украины], которое продолжает расти. Это нас беспокоит", - сказал он.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.