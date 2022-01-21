Гутерриш надеется, что ситуация вокруг Украины не приведет к конфликту

ООН, 21 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины должна быть урегулирована дипломатическими средствами, иное противоречит международному праву. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Очевидно, что мое послание заключается в том, что военной интервенции быть не должно в этом контексте, - сказал он. - Я считаю, что путь к решению проблем - дипломатия. Конечно, любое вторжение какой-либо страны в другую страну противоречит международному праву. Я надеюсь, что этого не случится в нынешних обстоятельствах".

"Я уверен, что этого не случится, и очень надеюсь, что я прав", - добавил Гутерриш.

Гутерриш надеется, что переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве приведут к прекращению конфронтации между Россией и США.

"Я не могу комментировать позиции той или иной стороны в происходящем диалоге. Для меня принципиально, чтобы этот диалог привел к хорошему решению. Хорошее решение - это деэскалация и завершение этого кризиса. Это наша цель, и я очень надеюсь, что дипломатия добьется успеха", - сказал он.

Генсек ООН заявил, что всегда готов предложить свои посреднические услуги для урегулирования ситуации вокруг Украины.