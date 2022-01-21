Guardian: украинские военные рассказали британским депутатам, когда ждать "вторжения РФ"

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Представители военного командования Украины заявили делегации британских депутатов, совершивших визит в республику, что Россия якобы может начать военную операцию против страны в течение месяца. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian со ссылкой на парламентария от оппозиционной Лейбористской партии Криса Брайанта.

По его словам, во время поездки в зону силовой операции Киева в Донбассе у британских депутатов сложилось впечатление, что "вторжение дорого обойдется России с точки зрения [военных] потерь". "Украинцы выглядят стоически решительно", - заявил Брайант. Как добавил парламентарий, украинские военные командиры полагают, что у РФ есть "четырехнедельное окно", во время которого может начаться "военная операция".

О визите делегации комитета по иностранным делам парламента Великобритании в район зоны силовой операции Киева в Донбассе в четверг сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины. Как указала The Guardian, в состав делегации вошли два представителя Лейбористской партии и три депутата от правящей Консервативной партии.

Ранее на текущей неделе правительство Великобритании поставило Украине около 2 тыс. противотанковых управляемых ракет. Кроме того, в республику прибыли 30 военных инструкторов, которые будут обучать военнослужащих Украины обращению с доставленным вооружением. Всего на Украине присутствует около 100 британских военных инструкторов в рамках миссии ORBITAL.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.