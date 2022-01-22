Постпред США при ООН не исключил ответных мер военного характера против России

ООН, 22 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине, но уточнила, что в сфере военной поддержки речь идет об отправке вооружений и советах.

"Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа, - сказала она, отвечая на вопрос о возможности "военных контрмер" в интервью молдавскому каналу "Журнал-ТВ". - Но, как вы знаете, мы работаем с Украиной с 2014 года, мы предоставили их армии помощь на $2,7 млрд. Недавно, во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании. Мы продолжим предоставлять военное снаряжение Украине и оказывать украинцам помощь советом".

Интервью Томас-Гринфилд молдавскому каналу было дано в четверг, постоянное представительство США при ООН распространило его текст в пятницу.

"Мы продолжаем работать с ними на дипломатическом направлении. Мы надеемся, что найдем дипломатическое решение. Но если мы не найдем дипломатическое решение, мы ответим на любые действия, которые Россия предпримет в отношении Украины", - добавила дипломат.

Президент США Джо Байден в декабре указал, что США не будут отправлять военных на Украину в случае обострения ситуации. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в пятницу в Женеве на вопрос о возможности отправки военных на Украину заявил, что на нее не распространяются обязательства НАТО по поллективной обороне, также напомнив о предоставляемой Киеву военной помощи.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.