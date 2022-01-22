Блинкен призвал все стороны конфликта в Йемене к деэскалации

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу призвал все стороны конфликта в Йемене к деэскалации и участию в мирном урегулировании.

"Эскалация боевых действий лишь усугубляет тяжелый гуманитарный кризис и страдания жителей Йемена. Поэтому США призывают все стороны конфликта к деэскалации, соблюдению своих обязательств в рамках международного гуманитарного права и полноценному участию в инклюзивном мирном процессе под эгидой ООН", - говорится в письменном заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепа.

"Эскалация в Йемене, жертвами которой за последние дни стали свыше 100 человек, вызывает серьезную обеспокоенность США. В частности, мы знаем о сообщениях о сегодняшнем авиаударе возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по пенитенциарному учреждению, в результате которого погибли не менее 70 человек. Этот удар был нанесен всего через несколько дней после преднамеренного нападения хуситов (сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" - прим. ТАСС) на гражданских в Абу-Даби, которое также привело к ряду потерь [среди мирного населения]", - добавил госсекретарь США.

ВВС Саудовской Аравии совершили в пятницу налеты на военные и гражданские объекты в городах Йемена, которые находятся под контролем мятежников-хуситов из шиитского движения "Ансар Аллах". Как сообщил вещающий из Бейрута телеканал "Аль-Маядин", в результате ракетного удара по главной тюрьме в административном центре провинции Саада погибли свыше 60 человек, еще 150 получили ранения.

В четверг командование коалиции сообщило об уничтожении в ходе воздушных рейдов более 60 сторонников хуситов. Большинство из них погибли в провинции Мариб, где идут ожесточенные бои между мятежниками и сухопутными силами коалиции. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как представители "Ансар Аллах" 3 января захватили недалеко от Ходейды шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно, а 17 января осуществили атаку на Абу-Даби с применением беспилотников и баллистических ракет.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более семи лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. ВС королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.