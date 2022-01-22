Аравийская коалиция опровергла сообщения о причастности к авиаудару по тюрьме в Йемене

ТАСС, 22 января. Коалиция во главе с Саудовской Аравией опровергла сообщения о причастности саудовских ВВС к авиаудару по главной тюрьме в административном центре йеменской провинции Саада, назвав их "необоснованными".

"<...> Некоторые СМИ распространили информацию, что утром 21 января коалиция нанесла авиаудар по исправительному учреждению в [йеменской] провинции Саада <...> и среди заключенных в этом учреждении есть жертвы. Командование коалиции крайне серьезно отнеслось к этим сообщениям, был проведен анализ последствий боевых действий, [по результатам которого все] эти утверждения были признаны необоснованными", - приводит в субботу Саудовское агентство печати заявление официального представителя командования аравийского альянса полковника Турки аль-Малики.

Как ранее сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen, ВВС Саудовской Аравии совершили в пятницу налеты на военные и гражданские объекты в городах Йемена, которые находятся под контролем мятежников-хуситов из шиитского движения "Ансар Аллах". По последним данным, предоставленным, в частности, гуманитарной организацией "Врачи без границ", в результате авиаудара по тюрьме погибли 70 и получили ранения 138 человек. Число жертв может возрасти, поскольку под обломками рухнувшего здания могут находиться люди.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения республики - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.