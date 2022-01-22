Guardian: министр обороны Великобритании изучает возможность визита в Москву

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес изучает возможность визита в Москву для проведения переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает в субботу газета The Guardian со ссылкой на источник в британском ведомстве.

"Министр обороны рад тому, что в России приняли его приглашение провести переговоры с коллегой, - заявил собеседник издания. - … [Уоллес] ясно обозначил, что он изучит все возможности для достижения стабильности и разрешения украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством".

В понедельник, 17 января Уоллес сообщил, что пригласил Шойгу в Лондон, где, по словам британского политика, "готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли".

В пятницу, 21 января Шойгу направил Уоллесу приглашение посетить Москву, напомнив, что предыдущая встреча министров обороны двух стран проходила в Лондоне в 2013 году. В Минобороны РФ подчеркнули, что глава ведомства подтвердил готовность "обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время".

В Минобороны Великобритании к настоящему моменту не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать, где и когда может состояться встреча министров.