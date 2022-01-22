Опрос Ipsos предрекает уверенную победу Макрона на выборах президента Франции

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон может переизбраться на второй срок в апреле этого года, хотя итоговые результаты выборов зависят от того, кто станет его соперником во втором туре. Такие выводы содержатся в опросе общественного мнения, проведенном международной исследовательской компанией Ipsos среди 12,4 тыс. совершеннолетних французов с 14 по 17 декабря 2021 года.

"С 25% голосов избирателей Эммануэль Макрон продолжает лидировать в гонке. Опираясь на свою базу, он сумел сохранить приверженность 2/3 избирателей, проголосовавших за него в 2017 году, а также завоевать симпатии значительной части (29%) тех, кто в 2017 году голосовал за Франсуа Фийона. Отрыв от ближайших его соперников теперь составляет почти 10 пунктов, [кандидат от партии "Республиканцы] Валери Пекресс и [кандидат от партии "Национальное объединение] Марин Ле Пен могут рассчитывать на 15,5% голосов каждая", - говорится в исследовании.

По сравнению с опросом, публиковавшимся после объявления кандидатуры Пекресс (17%), она несколько растеряла поддержку, в то время как Ле Пен, наоборот, продолжает восстанавливать электоральную базу, сейчас за нее готовы голосовать 58% (+3 процентных пункта) тех, кто поддерживал ее на выборах 2017 года.

Ближайший преследователь Ле Пен и Пекресс в нынешней президентской гонке - крайне правый политик и публицист Эрик Земмур - немного растерял симпатии французов и сейчас идет на четвертой строчке виртуального рейтинга с 13% потенциальных голосов. Впрочем, следует заметить, что данный опрос проводился до того, как стало известно о переходе в его партию "Реконкиста" двух представителей партии Ле Пен: Жерома Ривьера, возглавляющего французскую делегацию в правой фракции Европарламента "Идентичность и демократия", и евродепутата Жильбера Коллара.

На левом фланге французской политики самым популярным остается лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (8%), за ним идет кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо (7%). Экс-министр юстиции Кристиан Тобира может рассчитывать на 5% голосов, тогда как за мэра Парижа Анн Идальго готовы голосовать только 3,5% респондентов.

Второй тур и явка

Во втором туре опрос также предрекает победу действующему главе государства. При этом, если во второй тур пройдет Пекресс, то за Макрона проголосуют 54% избирателей. Если же во втором туре предстоит выбирать между ним и Ле Пен, то победа достанется нынешнему президенту при распределении голосов 57% - 43% в его пользу. Ipsos, впрочем, отмечает, что в случае дуэли Макрон - Ле Пен 20% респондентов затруднились сказать, кому из них они отдали бы предпочтение, тогда как при дуэли Макрон - Пекресс неопределившихся насчитывается уже 38%.

Согласно опросу, 70% его участников заявили, что заинтересованы в предстоящих выборах. При этом 66% уверены, что пойдут голосовать, а 11% "практически уверены".

Самыми волнующими французов темами сейчас являются покупательная способность населения (44%), борьба с эпидемией COVID-19 (35%) и состояние национальной системы здравоохранения (29%). Топ-5 волнующих жителей Франции проблем замыкают забота об окружающей среде (28%) и иммиграция (25%).

Выборы президента Франции пройдут 10 апреля (второй тур - 24 апреля). График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свои кандидатуры до начала марта. Предвыборную кампанию уже развернули более 40 претендентов, хотя действующий президент до сих пор официально не объявил себя кандидатом. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в президентском дворце, Макрон ожидает для этого подходящего момента, и многое зависит от эпидемической обстановки в стране.