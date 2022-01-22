DPA: ФРГ выступает категорически против классификации ядерной энергии как "зеленой"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ выступает против включения атомной энергетики в список зеленых источников энергии Еврокомиссии. При этом оно поддерживает включение газа в этот список в переходное время, сообщает в субботу агентство DPA.

"С точки зрения федерального правительства [Германии] атомная энергетика не является зеленым [источником энергии]", - цитирует агентство письмо правительства, имеющемся в его распоряжении.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия выступает за включение атомной и газовой отраслей в так называемую зеленую таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе. Ранее против этого уже высказывалась министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке.

Германия сейчас отказывается от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газовых электростанций, чтобы осуществить энергетический переход и стать к 2045 году климатически нейтральной экономикой.