В Киеве допускают приглашение военных Британии в случае реальной угрозы со стороны России

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о возможном приглашении в Киев британских военнослужащих в случае реальной угрозы со стороны России. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью телеканалу UA.

Отвечая на вопрос, пригласит ли Украина британских солдат на украинскую территорию, посол сказал: "Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории".

В пятницу, как сообщил телеканал Sky News, Великобритания направила на Украину около 30 военнослужащих недавно созданной бригады сил специальных операций, чтобы обучить украинских военных навыкам обращения с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), которые Лондон поставил Киеву в течение этой недели. На Украине уже несколько лет действуют группы инструкторов из нескольких стран НАТО, однако, по их заверениям, мандаты миссий не выходят за рамки обучения военнослужащих Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.