Кулеба считает, что партнеры Украины своими заявлении о вторжении РФ расшатывают страну

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что партнеры Украины своими заявлениями о возможном вторжении России расшатывают его страну. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" (признано иноагентом в РФ).

По его словам, в результате такого информационного фона на Украине упал курс гривны, а инвесторы сворачивают проекты. "Еще не совершив атаку, [президент России Владимир] Путин нашими руками получает себе преимущество. Если мы позволим расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать", - заявил министр.

Кулеба отметил, что на украинской границе Россия совершает военные маневры, свозит боевую технику, но не нападает на Украину. "Более того, нет полной боевой готовности этой российской силы на совершение атаки. Но есть целая куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна", - сказал Кулеба.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.