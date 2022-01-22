МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина предоставить Киеву оружие

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Украинский МИД вызвал посла Германии Анку Фельдгузен и выразил глубокое разочарование из-за позиции Берлина по поставкам вооружений для украинской стороны. Об этом сообщается в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.

"В Министерство иностранных дел Украины были вызваны госпожа посол Федеративной Республики Германия на Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - сказано в сообщении.

МИД также выступил с утверждением, что "сегодня как никогда важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России". "Отмечено, что Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности в вопросах усиления обороноспособности перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе", - говорится в сообщении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.