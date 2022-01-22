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Bild: командующий ВМС Германии подал в отставку после высказываний о Крыме

Кай-Ахим Шёнбах ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

ТАСС, 22 января. Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в субботу в отставку после высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом сообщила газета Bild.

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Согласно ее сведениям, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн приняли отставку.

Ранее Шёнбах, выступая в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA), выразил мнение, что Крым "никогда не вернется" в состав Украины. Журнал ВDer Spiegel сообщил, что эти заявления вызвали раздражение в Минобороны и МИД ФРГ. Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шёнбаха на разъяснительную беседу, которая была назначена на понедельник.

Сам главком ВМС уже выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Военачальник сказал, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался "в тот момент", а не позицию правительства ФРГ. Шёнбах назвал это "явной ошибкой".

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