ЕС призвал Россию расследовать инцидент с супругой судьи в отставке в Нижнем Новгороде

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз призвал Россию разобраться в ситуации вокруг судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой и содействовать освобождению женщины. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Недавно были сообщения о похищении, включая силовое задержание в Нижнем Новгороде и доставку в Чечню госпожи Заремы Мусаевой, что стало еще одним дополнением к длинному списку нарушений прав человека в Чечне, - отмечается в документе. - ЕС призывает Россию освободить госпожу Мусаеву, расследовать это дело и положить конец преследованиям защитников прав человека и членов их семей в Чечне".

В четверг ряд СМИ сообщил о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области Янгулбаева и Мусаевой. Адвокат Наталья Добронравова рассказала ТАСС, что жену судьи в отставке увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу попросила прокурора Чечни провести проверку обстоятельств доставки Мусаевой на допрос из Нижнего Новгорода. По словам омбудсмена, остается открытым вопрос, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта РФ разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Также необходимо выяснить, получала ли Мусаева повестку с требованием явиться на допрос к следователю, добавила Москалькова.