В Финляндии впервые пройдут региональные выборы

ХЕЛЬСИНКИ, 23 января. /ТАСС/. Региональные выборы впервые состоятся в воскресенье в Финляндии. Местные жители будут избирать депутатов региональных советов недавно образованного 21 социального округа, в сферу ответственности которых войдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей, ухода за лицами пожилого возраста и оказания иных социальных услуг, ранее относившиеся к компетенции сотен муниципалитетов.

Предполагается, что передача этих полномочий от городов к округам поможет облегчить получение услуг в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Число депутатов региональных советов должно будет составлять от минимум 59 в округах с числом населения менее 200 тыс. до минимум 89 в округах с населением свыше 600 тыс.

Избирательные участки по всей стране будут открыты с 09:00 до 20:00 по местному времени (с 10:00 до 21:00 мск). Первые результаты голосования объявят сразу после завершения их работы вечером в воскресенье. Окончательно утвержденные результаты выборов обнародуют 26 января. К исполнению своих обязанностей региональные советы приступят 1 марта, срок их полномочий продлится до 31 мая 2025 года.

Во время проходившего ранее в этом месяце досрочного голосования свои голоса отдали в общей сложности более миллиона человек - порядка четверти от общего числа тех, кто имеет право голоса.

Перед выборами в партийном рейтинге лидирует оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП), согласно проведенному по заказу телекомпании Yle опросу свыше 3 тыс. человек. Поддержка НКП составляет 22,4%. На втором месте - правящая Социал-демократическая партия, у нее 18%. Далее идет еще одна партия правительственной коалиции - "Финляндский центр" - с 17,7%.

Оппозиционные "Истинные финны", которые еще год назад занимали высокие позиции в опросах, сейчас находятся только на четвертом месте с 14,3%. После них в рейтинге расположились еще три правительственные партии - "Левый союз Финляндии" (8,1%), "Союз "зеленых" (7,4%), Шведская народная партия (5%). Оппозиционных "Христианских демократов Финляндии" поддерживают 3,4% граждан, Движение "Сейчас" - 1,8%.