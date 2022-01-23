Sky: премьер Британии в ближайшие дни отправит министра обороны на переговоры в Россию

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, даст указание руководителю Минобороны Бену Уоллесу отправиться на переговоры в Москву. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News .

По его данным, глава правительства должен сказать Уоллесу, чтобы тот принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве. Подобные дискуссии могут состояться в ближайшие дни, уточнил телеканал.

Согласно его сведениям, Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как "в высшей степени опасную" и ежедневно получает информацию о происходящих там событиях.

В субботу источник в Минобороны королевства сообщил ТАСС, что Уоллес изучает возможность визита в Москву. "Министр обороны ясно обозначил, что изучит все возможности для достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством", - сказал собеседник агентства.

17 января Уоллес заявил, что пригласил Шойгу в Лондон, где "готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли".

21 января Шойгу направил Уоллесу приглашение посетить Москву, напомнив, что предыдущая встреча министров обороны двух стран состоялась в Лондоне в 2013 году. В Минобороны РФ подчеркнули, что глава ведомства подтвердил готовность "обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время".