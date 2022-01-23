В Финляндии открылись избирательные участки на региональных выборах

ХЕЛЬСИНКИ, 23 января. /ТАСС/. Первые в стране региональные выборы начались в Финляндии. Избирательные участки открылись в воскресенье в 09:00 по местному времени (10:00 мск).

В ходе этих выборов будут избирать депутатов региональных советов, созданных после недавних реформ социальных округов, всего в Финляндии их 21. К ним от муниципалитетов перейдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей, оказания различных социальных услуг.

Первые результаты голосования объявят сразу после завершения работы избирательных участков в 20:00 (21:00 мск).

Согласно последним опросам общественного мнения, самой популярной среди избирателей является оппозиционная Национальная коалиционная партия, на втором месте - правящая Социал-демократическая партия Финляндии, далее - ее партнер по правительственной коалиции "Финляндский центр".