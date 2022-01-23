Подавшего в отставку главу ВМС ФРГ внесли в базу "Миротворца" после слов о Крыме

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Подавший в отставку главком ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах после своих высказываний о том, что Крым "никогда не вернется" в состав Украины, внесен в базу украинского сайта "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны.

"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - говорится на сайте в качестве обоснования причин внесения Шёнбаха в базу.

Ранее, выступая в индийском Институте оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара, Шёнбах выразил мнение, что Крым "никогда не вернется" в состав Украины. Также он назвал "нонсенсом" утверждения о том, что Россия якобы хочет вторгнуться на Украину. Журнал Der Spiegel сообщал, что эти заявления вызвали раздражение в Минобороны и МИД ФРГ. После этого Шёнбах попросил министра обороны Германии Кристине Ламбрехт об отставке. Его заявление было опубликовано в субботу на сайте Бундесвера.