Экс-генсек НАТО: Украина не станет членом НАТО "в обозримом и необозримом будущем"

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (2004-2009) Яап де Хооп Схеффер считает, что Украина не станет государством - членом альянса в "обозримом и необозримом будущем". Соответствующее мнение экс-руководитель организации выразил, комментируя последствия бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было принято решение, что "Украина и Грузия станут членами альянса".

"В обозримом и необозримом будущем они [Украина] не станут членом НАТО. На мой взгляд, все, кто присутствовали в Бухаресте, знали об этом", - сказал экс-генсек в опубликованном в воскресенье интервью британской газете Financial Times.

При этом он добавил, что, по его мнению, НАТО не следовало давать каких-либо гарантий о вступлении Украины в альянс. "Оглядываясь назад, для НАТО было бы предпочтительнее подтвердить [приверженность] политике открытых дверей. Но легко говорить сейчас", - отметил Яап де Хооп Схеффер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Страна также получила статус партнера блока с расширенными возможностями.

Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.