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Блинкен: США уверены, что ФРГ поддержит общий ответ РФ при эскалации вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. США не сомневаются, что Германия готова поддержать общий ответ на возможные действия РФ в отношении Украины. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала NBC госсекретарь Энтони Блинкен.

Ведущий на фоне высказываний бывшего главкома Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о безвозвратной утрате Украиной Крыма, поинтересовался у главы Госдепа, поддерживает ли он мнение о том, что ФРГ может создать помехи "общему жесткому ответу" на предполагаемые действия РФ.

"Я попросту не считаю так", - указал Блинкен. "Могу сказать, что Германия разделяет наши обеспокоенности и твердо нацелена дать ответ быстро, эффективно и сообща. У меня нет сомнений на этот счет", - подчеркнул он.

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