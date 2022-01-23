СМИ: Лондон нагнетает ситуацию вокруг Украины, желая отвлечь внимание от своих проблем

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Утверждения МИД Великобритании о том, что Россия якобы планирует посадить в Киеве "марионеточное правительство", не содержат никаких подробностей, что может свидетельствовать о попытке правительства Бориса Джонсона увести общественное внимание от сложностей внутри страны. Такое мнение выразила в воскресенье британская газета The Observer.

Скудность деталей по поводу якобы имеющего место заговора и внезапные дипломатические усилия после периода нахождения на международной обочине рискуют сделать Джонсона незащищенным перед обвинениями в том, что он использует волатильный международный кризис, чтобы укрепить собственное положение внутри страны, полагает издание.

The Observer отмечает в связи с этим, что представитель британского МИД отказался приводить какие-либо детали по поводу того, располагает ли британское правительство информацией о возможном времени подобной смены правительства в Киеве, или как это будет осуществлено.

Правительство с проблемами

Издание приводит мнение бывшего специального советника МИД Великобритании Дэвида Кларка, который усматривает в нынешних заявлениях министерства попытку отвлечь внимание от внутреннего скандала. Он связан с чередой обвинений в адрес сотрудников канцелярии Джонсона о проведении ими вечеринок в канцелярии главы правительства в разгар действия ограничений в связи с пандемией коронавируса.

"Нынешнее правительство не хорошо подходит на то, чтобы возглавить дискуссию по этой теме, ни с точки зрения внутреннего общественного мнения, ни, откровенно говоря, с точки зрения более широкого европейского единства, учитывая контекст Brexit", - сказал Кларк.

"Внутренняя повестка дня непосредственно сейчас сфокусирована на правительстве, у которого есть проблемы, на правительстве, у которого, положа руку на сердце, есть послужной список организации вброса сенсационных новостей для того, чтобы отвлечь, увести внимание от собственных сложностей", - заметил он.

Утверждения британских властей

В субботу вечером британский МИД выступил с утверждением о том, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине пророссийского правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. В Лондоне также сообщили о якобы имеющихся данных о связях российских спецслужб с бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера в 2012-2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера в 2010-2012 годах и главу администрации экс-президента Виктора Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны; экс-премьера Николая Азарова.

Посольство России в Соединенном Королевстве призвало МИД Великобритании прекратить опасные риторические провокации по поводу Украины, объяснив постоянное подогревание антироссийских настроений Лондоном его пребыванием на обочине настоящих дипломатических процессов. Сообщение же о якобы имеющемся у России намерении привести к власти в Киеве экс-депутата Верховной рады Мураева, который в РФ находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, в диппредставительстве назвали анекдотичной.