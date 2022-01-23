ОПЗЖ заявила, что утверждения Британии противоречат реальной позиции РФ в отношении Киева

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин обратил внимание на противоречие между утверждениями МИД Великобритании о планах РФ привести к власти на Украине лояльное правительство, которое якобы может возглавить бывший депутат Евгений Мураев, и официальным приглашением делегации украинского парламента во главе с Виктором Медведчуком в Госдуму.

"Как думаете, если Россия, как утверждают западные друзья Украины, готовится силой усадить в президентское кресло Мураева, предварительно оккупировав Украину, то зачем Дума приглашает к себе делегацию Рады? И не кажется ли вам, что украинская власть, если она действительно не хочет войны с Россией, должна ухватиться за эту возможность и немедленно направить депутатскую группу Рады в Думу?" - написал он в воскресенье в Telegram-канале.

Депутат также задался вопросом о том, почему украинская власть проигнорировала заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости диалога между парламентами двух стран. "Не хочет договариваться о мире? Хочет войны? В отличие от внезапно онемевшей власти, инициативам Володина дал оценку руководитель стратегического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук", - отметил Кузьмин.

В Госдуме на этой неделе были сформированы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Верховной радой. Ее возглавил депутат-единоросс Евгений Попов. Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что создание группы дружбы между парламентами России и Украины станет важным шагом к нормализации отношений между странами. Спикер Госдумы также назвал диалог между парламентами двух стран "единственно правильным путем" и пригласил Медведчука с коллегами - депутатами Верховной рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Госдуму.

Ранее МИД Великобритании выступил с утверждениями, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. МИД России, комментируя это заявление, призвал британских коллег перестать заниматься провокациями.