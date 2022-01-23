Зась: гуманитарный кризис в Афганистане представляет угрозу и для стран - членов ОДКБ

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Гуманитарный кризис в Афганистане представляет угрозу и для стран - членов ОДКБ, идет работа по укреплению южных рубежей, прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Ситуация сложилась очень непростая, тяжелая даже, после вывода американских войск и союзников из Афганистана. Сохраняется террористическая угроза с территории этой страны, и угроза наркотрафика, - сказал Зась. - Поэтому мы проводим работу по укреплению наших южных рубежей, прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном". По его словам, очень многое будет зависеть от того, насколько успешными будут действия в Афганистане по преодолению гуманитарного кризиса, который сейчас там разворачивается.

"На вчерашний день порядка 9 млн человек, по оценкам ООН, там голодают, почти половина населения недоедает. Конечно же, такая ситуация, если будет усугубляться, неизбежно приведет к росту активности всяких бандформирований, террористических групп на этой территории, к росту торговли оружием, тем арсеналом, который там остался, и к наркотрафику", - сказал Зась. По его словам, ОДКБ - не гуманитарная организация, но вместе с тем страны организации на двусторонней основе "оказывают поддержку в преодолении этого кризиса гуманитарного".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. Это во многом объясняется тем, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% афганских госрезервов (общая сумма которых составляет $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена США.