На Украину прибыла вторая партия американского оружия

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн доставлена на Украину. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны Алексей Резников.

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", - написал он в Twitter.

Днем ранее на Украину была доставлена первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн. Как сообщили в американском посольстве, в прошлом году США предоставили стране военную помощь на сумму более $650 млн, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на $2,7 млрд. В дипмиссии указали на готовность американской стороны "предоставить Украине гораздо больше".