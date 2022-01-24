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Кандидат в президенты Франции заявил, что страна не должна быть инструментом для США

Париж должен перестать быть инструментом действий Вашингтона, отметил Эрик Земмур
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур AP Photo/Daniel Cole
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Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур
© AP Photo/Daniel Cole

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур считает, что его страна не должна позволять США использовать ее в качестве инструмента.

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"Мы должны быть другом России. Мы должны перестать быть инструментом действий США, - сказал Земмур в воскресенье в эфире телеканала France 5. - США пытаются разъединить Россию и Францию с Германией, и каждый раз, когда происходит их сближение, американцы находят способы разъединить их, это мое мнение".

Кандидат в президенты в очередной раз призвал отменить санкции Запада против РФ и назвал французов и россиян "двумя великими народами". "Я люблю российский народ, Я люблю русскую культуру, я поклонник русской литературы, Достоевского, Толстого, Гроссмана", - добавил Земмур.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта. В настоящий момент предвыборные кампании ведут более 40 политиков.

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