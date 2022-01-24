Экс-премьер Ливана не будет выдвигаться кандидатом на выборах в парламент в мае

БЕЙРУТ, 24 января. /ТАСС/. Оппозиционное суннитское движение "Аль-Мустакбаль" и его лидер, бывший премьер-министр Саад Харири впервые с 1992 года не будут баллотироваться на парламентских выборах, которые состоятся в Ливане 15 мая. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал El Nashra. По его информации, попытка спикера Палаты депутатов (парламента) Набиха Берри и председателя центристской партии Валида Джумблата уговорить Харири изменить свое решение не имела успеха.

"Ни я сам, ни движение "Аль-Мустакбаль" не будут баллотироваться на выборах, - приводит портал слова бывшего премьера перед группой сторонников в центре Бейрута. - Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы снова продвинуться вперед к успеху". Харири намерен в понедельник обратиться к ливанской общественности и объяснить причины такого шага.

Депутат от движения "Аль-Мустакбаль" Хади Хобейш заявил телеканалу Al Jadeed, что подобный шаг "будет иметь катастрофические последствия для баланса сил в законодательном органе власти и в целом для суннитской общины". Парламентарий решил выдвинуть свою кандидатуру в качестве независимого политика, чтобы избежать вакуума.

Ранее об отказе баллотироваться на выборах заявили премьер Ливана, глава блока "Аль-Васатия" Наджиб Микати и бывший глава правительства Таммам Салям. Оба объяснили свое решение желанием "открыть простор молодым политикам для обновления страны".

Местный эксперт Махер аль-Хатыб не исключает, что в создавшейся ситуации может появиться независимый предвыборный суннитский альянс во главе с Фуадом ас-Синьорой, который руководил правительством Ливана с 2005 по 2008 год. "Бойкот со стороны ведущих фигур на суннитской политической арене может привести к переносу парламентских выборов на более поздний срок", - считает он.

Срыв диалога

Ранее Харири отказался участвовать в диалоге по спасению родины, к которому призвал ливанских лидеров 27 декабря президент республики Мишель Аун. Как указал экс-премьер, "проведение общенационального диалога будет иметь смысл только после намеченных на май парламентских выборов".

Однако глава государства продолжает настаивать на том, что ливанским политикам необходимо прийти к национальному согласию по трем актуальным темам: широкой административной децентрализации, оборонительной стратегии и плану реформ по оздоровлению экономики. Аун возложил на тех, кто бойкотирует диалог, ответственность за дестабилизацию и дальнейшее ухудшение социально-экономического положения".