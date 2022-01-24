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Посольство США в Белоруссии призвало американцев к повышенной осторожности

Продолжают поступать тревожные сообщения о дальнейшей необычной российской военной активности вблизи границ Украины, в том числе на границе с Белоруссией, отметили в диппредставительстве

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Белоруссии рекомендовало американским гражданам проявлять особую бдительность в связи с имеющим место, по мнению Вашингтона, ростом напряженности в регионе. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте американского дипломатического представительства в республике.

"Посольство США напоминает американским гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с политической и военной напряженностью в регионе, - говорится в документе. - Продолжают поступать тревожные сообщения о дальнейшей необычной российской военной активности вблизи границ Украины, в том числе на границе с Белоруссией".

"Гражданам США рекомендуется избегать демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы выезда в случае чрезвычайной ситуации", - подчеркивается в заявлении. Власти США по-прежнему не рекомендуют американцам совершать поездки в Белоруссию из-за "произвола в исполнении местных законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд".

Теги
БелоруссияУкраинаСШАРоссия
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