МИД Украины считает преждевременным решение США по отъезду сотрудников посольства

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Украины считает преждевременным предписание Госдепартамента покинуть Украину семьям сотрудников американского посольства в Киеве, а также разрешение добровольно это сделать части персонала дипломатического представительства. Об этом сообщил в понедельник портал Liga.net со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сообщается, что в ведомстве уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатов, но считают такой шаг "преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности".