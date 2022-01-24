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Кризис на Украине

МИД Украины считает преждевременным решение США по отъезду сотрудников посольства

В ведомстве назвали такой шаг "проявлением чрезмерной предосторожности"

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Украины считает преждевременным предписание Госдепартамента покинуть Украину семьям сотрудников американского посольства в Киеве, а также разрешение добровольно это сделать части персонала дипломатического представительства. Об этом сообщил в понедельник портал Liga.net со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сообщается, что в ведомстве уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатов, но считают такой шаг "преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности".

Теги
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