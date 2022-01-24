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Оппозиция Армении считает, что Саркисян своей отставкой избегает грядущих процессов

По словам бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, после отставки президента Армении Армена Саркисяна, фракция "Армения" обсудит вопрос выдвижения собственного кандидата на пост в президенты

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Отставка президента Армении Армена Саркисяна может быть обусловлена тем, что грядут новые внешнеполитические процессы, в том числе и подписание документов, чего желает избежать глава государства. Об этом в понедельник заявил журналистам глава оппозиционной фракции "Армения", бывший министр обороны Сейран Оганян.

"Во первых, у Армена Саркисяна, как главы государства, были все полномочия для воздействия на внешние, внутренние процессы в стране. Он не исполнил своих обязанностей. Думаю, что грядут внешние и внутренние политические процессы, в том числе и подписание некоторых документов, чего он избегает", - отметил он.

По словам Оганяна, после отставки Саркисяна, фракция "Армения" обсудит вопрос выдвижения собственного кандидата на пост в президенты.

Отставка Саркисяна

Саркисян, который в 2018 году был избран парламентом президентом страны, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.

Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на 7 лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно конституции республики, после ухода президента с поста парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента.

Как отмечается на сайте президента, "согласно порядку, установленному конституционными изменениями 2015 года, с 9 апреля 2018 года - со дня вступления в должность президента Армена Саркисяна, Республика Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской". Президент является главой государства, он "следит за соблюдением конституции", назначает очередные и внеочередные выборы в Национальное собрание, принимает отставку правительства. По предложению правительства и премьер-министра он вносит изменения в состав кабмина, назначает и отзывает послов, заключает и денонсирует международные договоры, решает вопросы гражданства и помилования.

До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.

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