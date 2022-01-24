Оппозиция Армении считает, что Саркисян своей отставкой избегает грядущих процессов

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Отставка президента Армении Армена Саркисяна может быть обусловлена тем, что грядут новые внешнеполитические процессы, в том числе и подписание документов, чего желает избежать глава государства. Об этом в понедельник заявил журналистам глава оппозиционной фракции "Армения", бывший министр обороны Сейран Оганян.

"Во первых, у Армена Саркисяна, как главы государства, были все полномочия для воздействия на внешние, внутренние процессы в стране. Он не исполнил своих обязанностей. Думаю, что грядут внешние и внутренние политические процессы, в том числе и подписание некоторых документов, чего он избегает", - отметил он.

По словам Оганяна, после отставки Саркисяна, фракция "Армения" обсудит вопрос выдвижения собственного кандидата на пост в президенты.

Отставка Саркисяна

Саркисян, который в 2018 году был избран парламентом президентом страны, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.

Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на 7 лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно конституции республики, после ухода президента с поста парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента.

Как отмечается на сайте президента, "согласно порядку, установленному конституционными изменениями 2015 года, с 9 апреля 2018 года - со дня вступления в должность президента Армена Саркисяна, Республика Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской". Президент является главой государства, он "следит за соблюдением конституции", назначает очередные и внеочередные выборы в Национальное собрание, принимает отставку правительства. По предложению правительства и премьер-министра он вносит изменения в состав кабмина, назначает и отзывает послов, заключает и денонсирует международные договоры, решает вопросы гражданства и помилования.

До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.