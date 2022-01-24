ДНР получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ в Донбасс

ДОНЕЦК, 24 января. /ТАСС/. Разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила сведения о формировании на Украине механизированных бригад и направлении их в Донбасс. Об этом заявил в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Разведкой Народной милиции ДНР получены сведения о доукомплектовании механизированных подразделений [Вооруженных сил Украины] в глубине территории Украины и направлении их на усиление группировки ООС (силовой операции Киева в Донбассе - прим. ТАСС) в Донбассе", - говорится в заявлении Басурина, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции республики.

Сообщается, что ДНР фиксирует проведение в находящихся в зоне "операции объединенных сил" подразделениях ВСУ мероприятий по подготовке к наступлению.

ДНР даст ответ, если Киев перейдет к силовому решению конфликта в Донбассе, Вооруженным силам Украины будет нанесен невосполнимый ущерб.

"Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться", - говорится в экстренном заявлении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

В связи с этим в Народной милиции призвали украинских военнослужащих "отказаться от участия в боевых действиях и выполнения преступных приказов своего командования".

По словам Басурина, Украина продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Донбассе и активно готовится к решению конфликта силовым путем.

"Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки в Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование Народной милиции ДНР настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений", - говорится в сообщении.