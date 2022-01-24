МИД КНР: премьер Австралии должен сам урегулировать с WeChat блокировку своего аккаунта

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Блокировка учетной записи премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской социальной сети WeChat относится к вопросам, которые глава правительства этой страны должен урегулировать с оператором соответствующего сервиса самостоятельно. С таким заявлением выступил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"То, что произошло с аккаунтом этого политика, - вопрос, который подлежит урегулированию между ним и компанией-оператором WeChat", - сообщил он на брифинге.

Чжао Лицзянь воздержался от каких-либо дополнительных комментариев по данной теме.

Как проинформировал в понедельник председатель комитета австралийского парламента по разведке сенатор Джеймс Патерсон, WeChat заблокировала учетную запись Скотта Моррисона и создала на ее основе канал с "информацией для китайцев, живущих в Австралии". По словам Патерсона, у политиков его страны "больше нет причин оставаться в этой социальной сети, если китайское правительство будет устанавливать условия дебатов".