Латвия может эвакуировать персонал посольства на Украине в случае необходимости

РИГА, 24 января. /ТАСС/. Латвия может эвакуировать персонал своего посольства на Украине в случае необходимости. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"Посольство Латвии на Украине продолжает работать в полном объеме. В соответствии с общепринятой практикой у министерства иностранных дел есть необходимые планы эвакуации посольства, и эти процедуры могут быть запущены в случае необходимости. Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью и будем действовать соответственно", - написал он в своем Facebook.