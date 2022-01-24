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Латвия может эвакуировать персонал посольства на Украине в случае необходимости

Министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что посольство страны на Украине продолжает работать в полном объеме

РИГА, 24 января. /ТАСС/. Латвия может эвакуировать персонал своего посольства на Украине в случае необходимости. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"Посольство Латвии на Украине продолжает работать в полном объеме. В соответствии с общепринятой практикой у министерства иностранных дел есть необходимые планы эвакуации посольства, и эти процедуры могут быть запущены в случае необходимости. Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью и будем действовать соответственно", - написал он в своем Facebook.

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