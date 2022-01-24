Глава МИД Дании заявил, что при эскалации ситуации на Украине РФ грозит полная изоляция

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Глава МИД Дании Еппе Куфуд считает, что Россия будет полностью изолирована в случае эскалации ситуации на Украине. Свое мнение он выразил в понедельник в преддверии планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Если Россия проявит агрессию по отношению к Украине, вторгнется в суверенное государство, то это будет идти вразрез с международным правом, системой европейской безопасности. ЕС и наши друзья, США и другие страны, мы будем готовы применить всесторонние экономические и политические санкции. Россия должна знать, что цена за использование провокаций и военной силы с целью изменения границ Европы будет очень высокой - она будет полностью изолирована, а также в отношении нее последует жесткая реакция со стороны всех нас. Мы готовы применить самые суровые санкции, гораздо более жесткие, чем те, что были введены в 2014 году", - утверждает он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.