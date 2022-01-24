Варшава и Киев обсуждают поставки вооружения на Украину

ВАРШАВА, 24 января. /ТАСС/. Власти Польши и Украины обсуждают вопрос поставок вооружения украинской стороне. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, вопрос военной поддержки обсуждался президентами двух стран в ходе переговоров в резиденции польского лидера в Висле на минувшей неделе.

"Они [переговоры] дали четкий сигнал о поддержке евроатлантических устремлений Украины", - сказал Солох, подчеркнув, что Польша готова к другим мероприятиям по оказанию помощи в рамках НАТО. "Украинцам нужно вооружение, и мы также обсуждаем эту тему", - указал он.

"На сегодняшний день вопрос поддержки Украины Войском Польским не стоит", - подчеркнул глава бюро.

Отвечая на вопрос о присутствии польских солдат на Украине и их численности, Солох пояснил, что это зависит от текущих учений. "Военное сотрудничество между Польшей и Украиной включает, прежде всего, учебные миссии, в которых мы сотрудничаем, в том числе с США и Канадой. Мы отрабатываем взаимодействие украинской армии с вооруженными силами стран - союзников", - сказал он.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.