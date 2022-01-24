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СМИ: в Бухаресте продолжается забастовка работников общественного транспорта

Митингующие просят повышения зарплат, улучшения условий труда и отставку генерального директора

БУХАРЕСТ, 24 января. /ТАСС/. Забастовка работников наземного общественного транспорта в столице Румынии продолжается уже пятый день, сообщает агентство Agerpres. Лишь примерно пятая часть автобусов, троллейбусов и трамваев из парка Бухарестской транспортной компании вышла в понедельник на маршрут.

Жители города пользуются метро и такси, а также добираются до работы пешком. Администрация бухарестского метрополитена сообщила, что все имеющиеся в парке поезда выведены на линии. Общественным транспортом в столице пользуются ежедневно сотни тысяч горожан.

Более 80% персонала компании, в которой насчитывается более 10 тыс. работников, продолжают начатую в четверг спонтанную акцию протеста, настаивая на повышении зарплат, улучшении условий труда и отставке генерального директора.

Забастовка продолжается несмотря на то, что бухарестский суд признал в пятницу акцию протеста незаконной и потребовал ее прекращения. Руководители администрации компании и мэрии столицы угрожают ее участникам увольнением и открытием уголовных дел.

Гендиректор компании Адриан Криц (Национал-либеральная партия, НЛП) считает, что забастовка носит политический характер, будучи организована профсоюзом, который возглавляет Василе Петрариу (Социал-демократическая партия, СДП). Профсоюзный лидер, в свою очередь, настаивает, что речь идет не о забастовке, а о спонтанном отказе водителей выйти на маршрут, и заявил, что выходит из СДП.

У власти в Румынии в настоящее время находится коалиция, в которую входит как НЛП, так и СДП.

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Румыния
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