Глава ДНР подтвердил наличие противотанковых ракет Javelin в Донбассе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донбасса, сообщил в понедельник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

"Что же касается "Джавелинов", они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения", - сказал он.

Вооруженные силы ДНР находятся в режиме повышенной боевой готовности, власти делают все возможное для мирного урегулирования конфликта.

"Конечно, да, мы сейчас в повышенном режиме готовности. Потому что от Украины сейчас можно ожидать чего угодно. <...> Со своей стороны делаем все, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом", - добавил Пушилин.