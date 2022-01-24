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СМИ: президент Буркина-Фасо не захвачен военными, а остается под охраной жандармерии

Fгентства Reuters и AFP ранее сообщили, что Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными и находится на одной из армейских баз

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе не арестован военными, а находится сейчас под охраной жандармерии. Об этом сообщил в понедельник новостной портал Burkina24.

По его информации, бойцы жандармерии также охраняют премьер-министра Буркина-Фасо и спикера парламента.

Ранее в понедельник агентства Reuters и AFP со ссылкой на источники внутри силовых служб Буркина-Фасо и среди западноафриканских дипломатов сообщили, что Каборе задержан военными и находится на одной из армейских баз.

В свою очередь буркинийский новостной портал leFaso передает, что глава государства находится в безопасном месте. Военные действительно в ночь на понедельник захватили частный дом Каборе в квартале Патт-д'Уа в столице страны Уагадугу, однако самого президента там не было, отмечает электронное издание.

По его информации, сейчас продолжаются переговоры между законными властями Буркина-Фасо и поднявшими 23 января мятеж военными.

Теги
Буркина-ФасоКаборе, Рок Марк Кристиан
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