В МИД Австрии приняли к сведению односторонние санкции Украины против австрийских граждан

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. МИД Австрии принял к сведению одностороннее решение украинских властей о введении санкций в отношении австрийских граждан и венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Компетентные австрийские органы не установили нарушений со стороны архитекторов санкционных мер ЕС, сообщили корр. ТАСС в понедельник в австрийском внешнеполитическом ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать решение властей Украины ввести санкции против крупной архитектурной компании из Вены и шести ее сотрудников, которые являются известными австрийскими гражданами.

"Австрия принимает к сведению одностороннее решение украинских властей [о санкциях]", - отметили в МИД Австрии и добавили, что Австрия полностью соблюдает санкционный режим ЕС и добросовестно учитывает его выполнение.

При этом австрийская сторона подчеркнула, что "компетентные австрийские органы тщательно проверили деятельность указанного архитектурного бюро в отношении указанного проекта (в Севастополе - прим. ТАСС) и не обнаружили нарушений действующих санкционных мер ЕС в соответствии с постановлением (ЕС) № 692/2014 об ограничительных мерах в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя путем аннексии, которые запрещают только некоторые, а не все виды экономической деятельности".