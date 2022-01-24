МИД Литвы заявил, что при пересечении РФ красных линий должны быть невыносимые санкции

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Санкции, которые должны быть применены против России при нарушении ею красных линий в сфере безопасности, что прежде всего касается положения у границ Украины, должны быть "невыносимыми". С таким утверждением выступил перед журналистами министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы считаем войну на Украине вероятной. Переход границы Украины [Россией] будет означать нарушение красных линий, за которым должны последовать невыносимые для России санкции", - утверждает он.

По мнению Ландсбергиса, только такие санкционные ограничения могут быть действенной мерой. "Лишь невыносимые санкции могут быть средством сдерживания. В случае если они легко переносимы, средством сдерживания такие санкции не будут", - считает министр.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.