Родные и близкие германских дипломатов на Украине могут покинуть страну за счет МИД ФРГ

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Родные и близкие германских дипломатов на Украине могут покинуть государство за счет внешнеполитического ведомства ФРГ. Об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Я могу сообщить, что было принято решение о том, что для родственников сотрудников наших представительств на Украине и близких сотрудников германских организаций создана возможность добровольного выезда из страны. То есть если они хотят покинуть ее, МИД или работодатель возьмут на себя расходы", - сказал Бургер. "Это мера, которую мы принимаем, чтобы обеспечить безопасность людей, за которых мы несем ответственность", - добавил он. "Одновременно мы по-прежнему обеспечиваем работоспособность наших представительств на Украине", - сообщил представитель МИД ФРГ, отметив необходимость дипломатического присутствия на месте.

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.