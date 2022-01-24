Нидерландский сенатор Тини Кокс избран новым председателем ПАСЕ

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Нидерландский сенатор Тини Кокс был избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на ближайший год. Результаты голосования были объявлены на первом заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, трансляцию которой ведет пресс-служба организации.

За Кокса проголосовали 164 депутата ассамблеи. Его единственная соперница на этих выборах - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева получила 80 голосов.