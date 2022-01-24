В парламенте Италии началось голосование на выборах президента республики

РИМ, 24 января. /ТАСС/. Первый тур голосования на выборах президента Италии начался на совместном заседании обеих палат национального парламента. Заседание открыл председатель палаты депутатов Роберто Фико, сообщает в понедельник корреспондент ТАСС из зала нижней палаты, где состоится поименное тайное голосование.

Всего право голоса имеют 1 008 человек. Накануне умер депутат от партии "Вперед, Италия" Винченцо Фазано, поэтому заседание началось с минуты молчания. Кворум для признания голосования действительным составляет 672. Помимо сенаторов и депутатов, голосуют шесть пожизненных сенаторов, которые могут не все явиться в парламент из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем, а также 58 представителей областей, включая губернаторов. Как сообщило Radio 1, как минимум два парламентария не смогут быть в Риме из-за того, что оказались в карантине за границей.

Для других заразившихся коронавирусом или находящихся на самоизоляции голосующих парламентариев за зданием парламента организованы шатры, где можно проголосовать при соблюдении всех предосторожностей. Из-за санитарных норм в условиях пандемии в зале голосования могут одновременно находиться не более 50 человек при голосовании и не более 200 при подсчете голосов. По причине необходимости полной дезинфекции объявлено, что в день будет проходить только по одному туру голосования. Все голосующие должны быть в масках и предъявить ковид-сертификат, принимаются в том числе справки об отрицательном результате теста на коронавирус.

Для избрания президентом кандидату необходимо получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%). С четвертого тура снижается и кворум. Чтобы проголосовать, нужно написать на листке бумаги имя вероятного претендента на высший пост в государстве. Подсчет голосов ведется путем публичного прочтения имен.

Согласно конституции, президент республики должен быть старше 50 лет.

День без результата

Как правило, избрание президента, который получает такую обширную поддержку, является результатом договоренностей разных политических партий. Поскольку пока не удалось достигнуть общего политического соглашения по кандидатуре, скорее всего, сразу имя нового президента не определится, а большинство участников голосования, по достигнутой заранее договоренности внутри партий, оставят в понедельник белые незаполненные бюллетени. Реальный шанс на избрание нового главы государства появится не ранее четвертого тура, полагают наблюдатели.

Среди вероятных претендентов называют действующего премьер-министра, бывшего главу Европейского центрального банка Марио Драги, бывшего премьер-министра и нынешнего еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, бессменного парламентария, бывшего соратника экс-премьера Сильвио Берлускони Пьерфердинандо Казини, основателя католической общины Святого Эгидия Андреа Риккарди. Многие ратуют за избрание президентом женщины - наиболее вероятными претендентками называют нынешнего министра юстиции Марту Картабию или председателя Сената Марию Элизабетту Казеллати. Одним из "нейтральных кандидатов" называют также Джулиано Амато, дважды возглавлявшего технические кабинеты. Выдвигавшийся от правоцентристских партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" бывший премьер-министр Сильвио Берлускони ранее снял свою кандидатуру.

Семилетний срок президентского мандата Серджо Маттареллы истекает 3 февраля. До конца не исключается возможность его переизбрания, как было с его предшественником Джорджо Наполитано.