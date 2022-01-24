Зеленский призвал разведку Украины занять наступательную позицию

"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка <...>. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов", - заявил он в понедельник на встрече по случаю Дня Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский подчеркнул, что правдивая информация о планах противника является залогом принятия правильных решений, и подчеркнул важность, чтобы этой информацией "никто не манипулировал и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах". Он отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), контактной группе по урегулированию в Донбассе, газовой проблематике, вопросах "Северного потока - 2", обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве заявляют о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия со стороны Киева будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе исключительно на основе минских соглашений.

СВР Украины создана в соответствии с указом президента страны 14 октября 2004 года на базе разведывательных подразделений Службы безопасности Украины. Спустя год был принят закон "О Службе внешней разведки Украины", которым урегулирован и закреплен правовой статус внешней разведки как самостоятельного государственного органа.