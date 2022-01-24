В Британии призвали ФРГ отказаться от "Северного потока - 2" при "вторжении" РФ на Украину

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Правительство Германии должно будет отказаться от запуска газопровода "Северный поток - 2" в случае якобы готовящегося вторжения РФ на Украину. С таким призывом выступила в понедельник глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Я очень встревожена зависимостью Европы от российского газа. Я ясно даю понять, что "Северный поток - 2" не должен быть разрешен в случае вторжения на Украину", - сказала Трасс в интервью телеканалу Sky News. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, должен ли в принципе газопровод "Северный поток - 2" получить одобрение регулятора ФРГ, глава внешнеполитического ведомства заявила, что хотела бы видеть "снижение зависимости от российского газа".

По словам Трасс, в настоящий момент Лондон "наблюдает очень тревожные признаки возможных событий" на Украине. В минувшую субботу Форин оффис рекомендовал гражданам королевства воздержаться от поездок на Украину без крайне веских причин, а в понедельник сообщил о том, что некоторые сотрудники британского посольства на Украине уезжают из страны из-за якобы растущей угрозы со стороны РФ.

"Работа [дипломатического представительства Великобритании] на Украине осуществляется в полном объеме. Наше посольство работает и выполняет все необходимые функции, однако важно быть готовыми к любому варианту развития событий", - отметила Трасс. Министр также добавила, что Великобритания продолжает поддерживать Украину, оставаясь экономическим и торговым партнером Киева и поставляя ему оборонительные вооружения.

Кроме того, британский МИД не будет обсуждать происхождение информации о том, что Россия якобы планирует привести к власти на Украине лояльное себе правительство и рассматривает экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева в качестве его главы. "Я не могу вдаваться в подробности по поводу того, как мы получаем наши разведданные, - сказала Трасс в ответ на просьбу журналиста Sky News уточнить, откуда поступила соответствующая информация. - Публикация этих сведений объясняется нашим намерением привлекать внимание к любым попыткам России оказать влияние на демократию, дестабилизировать Украину, осуществлять саботаж и операции под чужим флагом".

Утверждения о планах РФ

Ранее Sky News сообщил о том, что заявление о якобы имеющихся у Москвы планах, ранее распространенное британским МИД, основывается на данных американских, а не британских разведывательных структур.

В субботу вечером Форин оффис выступил с утверждением о том, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине марионеточного пророссийского правительства, которое якобы может возглавить Мураев. В Лондоне также сообщили о якобы имеющихся данных о связях российских спецслужб с бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера в 2012-2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера в 2010-2012 годах и главу администрации экс-президента Виктора Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны; экс-премьера Николая Азарова (2010-2014).

Комментируя заявления Лондона, МИД России призвал британскую сторону перестать заниматься провокациями. Сам Мураев сразу назвал абсурдными и безосновательными утверждения британского внешнеполитического ведомства, поскольку он уже несколько лет находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.