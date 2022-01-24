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Кризис на Украине
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Пашинян заявил, что Армения обеспокоена ситуацией вокруг Украины

Премьер-министр Армении сообщил, что Ереван обменивается мнениями с коллегами по ОДКБ и международными партнерами

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Ереван обеспокоен ситуацией вокруг Украины и обменивается мнениями с коллегами по ОДКБ и международными партнерами. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате на его странице в Facebook.

"Ситуация вокруг Украины очень напряженная и взрывоопасная. Нас это беспокоит, и своим беспокойством мы делимся с нашими международными партнерами, партнерами по ОДКБ и западными партнерами. Мы заинтересованы, чтобы ситуация на Украине не вышла из-под контроля, правда, у нас нет большого влияния в этом вопросе, но в любой ситуации мы исходим из наших национальных интересов", - сказал он.

Теги
АрменияКризис на УкраинеПашинян, Никол Воваевич
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