Макрон примет участие в организованной США видеоконференции по ситуации вокруг Украины

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вечером примет участие в видеоконференции, организованной американским лидером Джо Байденом для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Начало видеоконференции запланировано на 21:00 по парижскому времени (23:00 мск).

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США в понедельник по видеосвязи обсудит с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины. Участие в видеозвонке, как ожидается, примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Великобритании, Италии, ФРГ и других стран. Беседа пройдет в закрытом для прессы режиме.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине делают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.